Brando torna a Napoli ma la reazione di Raffaella è durissima: il gesto di lei gela l’ex tronista

Brando è tornato a Napoli ma questa volta la reazione di Raffaella sembra essere stata piuttosto drastica, cosa ha fatto l’ex corteggiatrice.

Da quando Brando e Raffaella si sono lasciati, l’ex tronista ha deciso di andare diverse volte a Napoli e anche adesso ha raggiunto la città partenopea probabilmente per incontrare l’ex corteggiatrice. Al momento non si sa con certezza quali siano i loro rapporti, ma la reazione di Raffaella all’arrivo dell’ex tronista ha lasciato tutti senza parole.

Le ultime volte che Brando è stato a Napoli sono circolate diverse voci che ritraevano lui e Raffaella in strada assieme, ma questa volta dalle pubblicazioni social di entrambi la realtà apparerebbe molto diversa. E il gesto della Scuotto sembra essere stato molto drastico.

Brando arriva a Napoli e Raffaella reagisce così: la decisione

Il nuovo viaggio di Brando a Napoli aveva fatto sperare che tra lui e Raffaella le cose si fossero sistemate, ma stando alle pubblicazioni di entrambi sui social – dando per scontato che siano in diretta – sembra che la reazione di lei sia stata un po’ diversa.

Mentre l’ex tronista arrivava nel capoluogo campano, Raffaella partiva per Roma con un’amica. Nella serata di venerdì, nelle rispettive storie, la Scuotto ha condiviso immagini da Roma e Brando ha fatto lo stesso, ma da Napoli mentre era nel quartiere Vomero con un suo amico. A giudicare, dunque, da queste immagini sembra che non si siano incontrati e l’ex corteggiatrice sia andata via non appena lui è arrivato nella sua città.

Non è detto che magari non si incontreranno tra qualche giorno, ma sicuramente il fatto che non appena lui abbia messo piede a Napoli, lei sia partita per Roma, lascerebbe intendere che possa esserci ancora una certa lontananza. Chiaramente si tratta solo di supposizioni e magari i due ex – che potrebbero anche non esserlo più – sapevano l’uno i programmi dell’altro e nei prossimi giorni si incontreranno.

Oppure magari non sono tornati assieme, ma l’ex corteggiatrice aveva già questo programma di Roma da tempo. Difficile dirlo, finché uno dei due non parlerà per chiarire come stanno le cose tra di loro, bisognerà aspettare ulteriori immagini di possibili incontri. Per ora sono stati loro a dimostrare di non essere nella stessa città, con le loro storie in cui hanno mostrato cosa hanno fatto venerdì sera. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore.