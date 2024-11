Brando e Raffaella di nuovo felici dopo la rottura? Lei rivela: “Una persona che ti ama…”

Brando e Raffaella di nuovo insieme e più felici che mai dopo la rottura? A dar da pensare ai fan è stata una frase scritta dall’ex corteggiatrice.

Brando e Raffaella sono stati forse una delle coppia di Uomini e Donne più amate in assoluto. E dire che Brando, all’inizio, era molto indeciso se scegliere la bella napoletana o la pungente Beatriz. Alla fine, però, la dolcezza di Raffaella, con la quale ha sempre avuto un forte feeling, ha avuto la meglio e i due sono usciti insieme dal programma più innamorati che mai.

Dopo divers mesi di forti sentimenti, che hanno saputo vincere la lontananza fisica dei due (lei vive a Napoli e lui a Treviso) è infine giunta la terribile notizia della loro rottura. A comunicarlo i due diretti interessati tramite i loro profilo Instagram. Una notizia che ha lasciato di stucco i loro fan che avevano creduto fortemente nel loro amore.

Dopo alcune settimane di lontananza, però, pare che i due abbiano ritrovato l’amore perduto. A “provarlo” darebbero state alcune foto scattate dai fan che li ritraevano per le vie di Napoli prima in un negozio Zara e poi in un bar. Ma l’ex coppia d’oro di Uomini e Donne ha davvero ritrovato la felicità? A dar da pensare i fan sono state le parole di Raffaella in una recente storia Instagram.

Raffaella e il messaggio misterioso su Instagram

In un recente botta e risposta con i fan a catturare l’attenzione è stato un particolare messaggio inviato a Raffaella da una sua follower. La ragazza in questione ha chiesto all’ex corteggiatrice cosa ne pensa del fatto di vivere con la paura di perdere la persona che si ama. Al che Raffaella ha risposto:

“Dipende da cosa nasce questa paura. Se dai suoi atteggiamenti o da qualcosa che ti porti dentro. Innanzitutto bisogna capire questo e in base a ciò poi agire”. E ha aggiunto: “Se nasce dagli atteggiamenti dell’altro credo che una persona che ti ama ti rassicura inconsapevolmente in ogni modo e non da modo di avere delle paure. Fiducia, Se nasce da qualcosa che hai dentro tu, dovresti imparare a capirlo e ripararlo, altrimenti questa paura l’avrai a prescindere da chi hai affianco. Perché la covi dentro di te”.

Una frase che alcuni hanno legato alla rottura tra l’ex corteggiatrice e Brando (pare infatti che i due si siano allontanati perché lei era gelosa delle amicizie femminili di lui. O perlomeno questi erano i rumors). Che Raffaella abbai deciso di fare anche lei un passo indietro verso Brando dopo aver capito di non aver motivo di essere gelosa? L’interrogativo serpeggia tra i fan della coppia ma al momento non ci sono state dichiarazioni in merito da parte dei diretti interessati.