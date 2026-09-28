Box Office, record per film-concerto di Ultimo: miglior risultato in Italia

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‘Avengers: Endgame Extra’, buona la seconda. La riedizione evento dell’ultimo capitolo della saga Marvel, propedeutica al nuovo Doosmday in arrivo il 16 dicembre, conquista al debutto il weekend cinematografico 24-27 settembre con 2.308.594 euro, contribuendo da giovedì a domenica agli 8.053.796 euro di incasso per 1.055.105 spettatori. Seconda piazza per ‘Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata’, che con 1.397.018 euro parziali arriva a 2.640.994 euro, ovvero il miglior risultato per un film-concerto in Italia.

Sul fronte new entry, ‘Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio’, l’action con Brad Pitt, è terzo con 1.043.427 euro; l’animazione DreamWorks ‘L’isola dei ricordi’ è 375.148 euro; nona posizione per ‘Nessun dolore’ di Gianni Amelio, che realizza 205.075 euro, dato non esaltante. Proveniente anch’esso dalla Mostra di Venezia, rimane fuori dalla Top10 Cinetel degli incassi l’esordio alla regia di Anna Foglietta, ‘Una storia’, con 95.214 euro che valgono il dodicesimo stallo.

Da registrare i 58.278.296 euro dell’’Odissea’ di Nolan, settimo, e i 4.121.780 euro di ‘Coyote vs Acme’, ottavo, il weekend 24-27 settembre segna per incassi un +48% sull’analogo del 2025, catalizzando un mese al box office da 34.186.253 euro, +16% sul settembre 2025 e +39% sul settembre 2024. Anno su anno, il 2026 registra fin qui, con 469.943.623 euro, uno strepitoso +44% sia sul 2025 che sul 2024.

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