Box office, Paola Cortellesi a un passo dal primato stagionale

(Adnkronos) – 674.976 euro. È quanto manca a C’è ancora domani di Paola Cortellesi (27.281.224 euro) per superare Oppenheimer (27.956.200 euro) di Christopher Nolan e diventare il primo incasso della stagione (dal 31 agosto) e il secondo dell’anno dopo Barbie di Greta Gerwig (32.115.625 euro). Nel weekend 30 novembre – 3 dicembre, come sottolinea il sito specializzato Cinematografo.it, l’opera prima della Cortellesi guida la Top10 degli incassi Cinetel con 2.124.376 euro, staccando Napoleon di Ridley Scott (1.822.572 euro per complessivi 5.533.839) e Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente (546.869 euro per 4.905.837 totali). Al quarto posto supera il milione (1.200.230 euro) con 478.729 euro nel fine settimana Cento domeniche di Antonio Albanese, e a completare la compagine italiana in Top10 sono anche, tutti al debutto in sala, Diabolik, chi sei? dei Manetti Bros., sesto con 332.456 euro; La guerra dei nonni, settimo con 305.584 euro; l’horror Home Education – Le regole del male, ottavo con 220.051 euro; Palazzina LAF, opera prima di Michele Riondino, nono con 179.086 euro e complessivi 198.051. Da registrare, fuori dai primi dieci, l’ottima tenuta de La chimera di Alice Rohrwacher, dodicesimo con 240mila euro complessivi. Il weekend 30 novembre-3 dicembre ha registrato 7.368.306 euro di box office per 1.029.003 presenze, ovvero -22% rispetto allo scorso fine settimana, mentre rispetto al 2022 si registra un +69%. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...