Bosch si aggiudica il Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2023”

Bosch conquista il prestigioso Premio Internazionale “Dekra Road Safety Award 2023”.

Un prezioso riconoscimento per l’impegno quotidiano che Bosch riserva nella ricerca e sviluppo di nuovi sistemi di sicurezza, il “Dekra Road Safety Award” valorizza l’operato di realtà aziendali o figure professionali che si sono contraddistingue nell’ambito della sicurezza stradale. Oltre un secolo di innovazione tecnologica e ricerca al servizio della sicurezza, efficienza e rispetto per l’ambiente, Bosch ha inventato il tergicristallo, servofreno, frenata assistita, anabbaglianti, controllo elettronico dell’airbag, frenata d’emergenza, controllo di stabilità e sensori e sistemi per la guida autonomia e software intelligenti per veicoli connessi. È stato proprio Camillo Mazza, General Manager Robert Bosch GmbH Branch in Italy ad affermare il concetto di “Tecnologia per la vita” ovvero tutti quei sistemi che proteggono gli utenti della strada partendo dal perfezionamento delle tecnologie già esistenti. "Il ruolo di Bosch contribuisce in maniera sostanziale alla tutela della sicurezza stradale – ha dichiarato Toni Purcaro, Presidente DEKRA Italia e head of DEKRA Region Central East Europe & Middle East – e come DEKRA siamo orgogliosi di aver consegnato il premio ad un'azienda leader mondiale nella componentistica per le autovetture. Tale premio internazionale, infatti, è volto proprio alla valorizzazione di aziende e realtà che investono sulla tutela della sicurezza. Premiare Bosch per il suo impegno allo sviluppo della tecnologia per migliorare la Sicurezza Stradale in Italia, Europa e nel mondo rappresenta il giusto riconoscimento ad un'azienda impegnata da sempre nella riduzione degli incidenti su tutti i mezzi di trasporto dalle automobili alle motociclette, dalle biciclette ai veicoli commerciali".

