Boom di ascolti per Diaco con ‘Bellarai’

Boom di ascolti per Pierluigi Diaco: ieri infatti il suo programma su Rai 2, in onda dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, si è attestato al 7,3 di media, con il 9,8 di picco, 779,000 spettatori medi e oltre un milione di picco. È un risultato che Rai 2 non raggiungeva da anni nella fascia 15.30-17.00. La puntata di ieri di BellaMa’, ribattezzato BellaRai per quattro puntate speciale dedicate ai settant’anni del Rai Tv, era dedicato all’informazione Rai con Alberto Matano e Angelo Mellone in studio . La media di stagione della seconda stagione di BellaMa’ è il 5.6 e, secondo i dati marketing Rai, è il programma del day time (genere diretto da Angelo Mellone) che cresce di più rispetto alla stagione televisiva del 2022-2023 —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

