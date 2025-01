Giulia Salemi lo svela a pochi giorni dal parto: “Ci siamo quasi”

Cresce l’attesa per Giulia Salemi, a pochi giorni dal parto: l’influencer condivide questo particolare dettagli con tutti i suoi fan.

Manca ormai pochissimo alla nascita del primo figlio di Giulia Salemi, una grandissima gioia per la conduttrice e influencer; a distanza di tanti anni dalla nascita dell’amore con Pierpaolo Petrelli nella casa del Grande Fratello, i due sono pronti a suggellare il loro amore avendo un figlio insieme.

Ancor più del matrimonio, dare la vita ad un bambino rende due persone indissolubilmente legate: dopo una lunga gestazione, mostrata con molta schiettezza e anche ironia dalla Salemi a tutti i follower sui social, finalmente il grande giorno si sta avvicinando.

Proprio per questo, la conduttrice e influencer si sta preparando al meglio al parto e non ha lasciato nulla a caso; di recente, su Instagram, ha mostrato questo particolare dettaglio, scatenando ancor di più la curiosità di tutti i suoi fan.

La rivelazione di Giulia Salemi a pochi giorni dal parto

Il 2025 si è aperto in maniera decisamente elettrizzante per Giulia Salemi, pronta ad entrare in ospedale per il parto. Proprio per questo, recentemente, la conduttrice ha mostrato sui social la sua “mummy bug”, svelando quindi cosa ha preparato per questo suo lieto soggiorno in ospedale. “Ci siamo quasi, aiuto! E’ questione di giorni… Vi faccio vedere tutto quello che ho preso come borsa del parto per me e ‘pistacchio'” ha spiegato la Salemi in un video su Instagram, rivelando poi di aver acquistato degli organizer per dividere al meglio tutto ciò che è presente nella borsa.

“Abbiamo preparato tutti i suoi primi vestiti divisi per giorni, igienizzati e ordinati” il racconto dell’influencer, che non manca di mostrare nel dettaglio quanto descritto. Oltre a vestiti ed accessori per il bambino, la Salemi ha anche pensato a cosa potrebbe servire a lei; ecco quindi che nei prodotti della “mummy bag” figurano anche delle coppette assorbilatte e del burro anti smagliature.

“La mia ostetrica mi ha consigliato queste da mettere dentro il reggiseno per mantenere asciutta la pelle del seno. Per chi non ama l’olio c’è il burro. Vanno benissimo sia per le donne incinte che non. Dovrebbe essere un’abitudine per tutte noi” ha commentato la Salemi. Tutto pronto quindi per il parto, nell’attesa di tenere finalmente il suo bimbo fra le braccia.