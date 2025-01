Sanremo 2025, le ultime novità: c’è la spiegazione sul suo ruolo, arrivano due nomi nuovi?

Quasi tutto pronto per Sanremo 2025, uno degli eventi più attesi di quest’inizio anno: arrivano nuovi dettagli sul suo ruolo e anche altri due nomi.

Sanremo 2025 è ormai alle porte e tutti si preparano a seguire una settimana piena di musica e colpi di scena: da diversi anni a questa parte, la kermesse musicale è diventata un vero e proprio evento mediatico imperdibile anche per chi, solitamente, non si diceva interessato alla competizione.

Dopo il triennio firmato da Amadeus, toccherà per quest’anno a Carlo Conti continuare la crescita del Festival di Sanremo, cercando di alzare ulteriormente gli ascolti e confermare il buonissimo livello mostrato fino ad ora; dopo la precedente esperienza sul palco dell’Ariston, è sicuramente l’uomo giusto.

Intanto, i riflettori si sono accessi anche sui nomi che lo affiancheranno, sia direttamente col Primafestival e Dopofestival sia, ovviamente, durante le varie serate: spuntano nuovi dettagli sul coinvolgimento di questa conduttrice, oltre ad altri due nomi nuovi.

Sanremo 2025, i nuovi dettagli sul suo ruolo

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia a RTL 102.5, Giulia De Lellis avrà un ruolo diverso rispetto a quello descritto in questi ultimi giorni. A quanto pare, infatti, la conduttrice e influencer romana sarà presente esclusivamente durante una serata, quella delle cover, evitando così di influenzare il voto dato la sua relazione con Tony Effe (la serata non sarà contata nel punteggio).

Parpiglia riporta come la De Lellis non giudicherà l’outfit dei vari cantanti in gara, come precedentemente emerso, ma sarà una semplice ospite che, tra i tanti argomenti ,potrà parlare anche dei vari look. “Sarà ospite a chiacchierare dei look, non a giudicare i look perché quello lo fa chi fa questo lavoro. Lo fa nella serata delle cover, così non andrebbe ad influenzare il voto” ha spiegato l’esperto di gossip e tv.

Oltre ai dettagli sulla De Lellis, sono spuntati poi i nomi di altri due possibili co-conduttori insieme a Carlo Conti: parliamo di Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. I due hanno già lavorato col conduttore a Tale e Quale Show e sono molto amati dal pubblico; d’altronde, la Marcuzzi stessa, nell’intervista di qualche giorno fa al Corriere della Sera, aveva manifestato il desiderio di tornare a lavorare per Sanremo. Sta circolando anche l’ipotesi di Damiano David, frontman dei Maneskin ed ex-vincitore del Festival; il suo ritorno sul palco dell’Ariston sarebbe graditissimo da parte del pubblico.