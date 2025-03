Bonus per single e coppie senza figli: le agevolazioni che non ti aspetti

Quando si parla di bonus, la maggior parte delle persone pensa subito a quelli destinati alle famiglie numerose. Tuttavia, anche i single e le coppie senza figli possono usufruire di una serie di agevolazioni pensate per supportare diversi aspetti della vita quotidiana. Dai fringe benefit fino ai contributi per la casa e gli affitti, c’è una varietà di misure che meritano attenzione.

Fringe Benefit: un aiuto extra per tutti

Uno dei bonus più interessanti è il fringe benefit, che è stato confermato nell’ultima manovra economica. Questa agevolazione consente a tutti i dipendenti di ricevere un bonus esentasse che può arrivare fino a 1.000 euro, con un incremento a 2.000 euro per chi ha figli a carico.

E non è finita qui: per chi si trasferisce a oltre 100 chilometri per lavoro, sono previsti 5.000 euro di esenzione fiscale. L’unico requisito è che il reddito del lavoratore non superi i 35.000 euro l’anno precedente. Un piccolo ma importante aiuto che può fare la differenza per molte persone.

Bonus prima casa: per i giovani e non solo

Chi è alla ricerca della sua prima casa non è mai troppo giovane per approfittare delle agevolazioni. Infatti, i contribuenti con meno di 36 anni, che possiedono un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, possono beneficiare di un’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto di una prima casa.

Questo bonus rende più accessibile il sogno di possedere un immobile, escludendo alcune tipologie di abitazioni più lussuose, e agevolando così l’ingresso nel mercato della casa per i giovani.

Bollette e affitti: un sostegno necessario

Le spese quotidiane come le bollette e gli affitti sono una delle principali preoccupazioni per chi vive da solo o in coppia. Per fortuna, ci sono diverse agevolazioni anche in questo campo. Il bonus sociale bollette è un contributo che viene riconosciuto automaticamente in bolletta per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro.

Se il tuo ISEE è più basso, puoi anche ottenere uno sconto base. Un altro aiuto importante arriva con il fondo per gli studenti fuori sede, che nel 2025 avrà un fondo da 1 milione di euro, raddoppiato nei prossimi anni. Un contributo che offre sollievo a molti giovani lontani da casa per motivi di studio.

Bonus Psicologo: un aiuto per il benessere mentale

Un altro sostegno fondamentale è il bonus psicologo, un’iniziativa che non fa distinzione sul numero di componenti del nucleo familiare, ma si rivolge a chiunque necessiti di un supporto psicologico. Il Ministero della Salute ha stanziato 9,5 milioni di euro per il 2025, con importi che variano in base all’ISEE.

Fino a 1.500 euro possono essere concessi a chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, con un contributo decrescente fino a un massimo di 500 euro per chi ha un ISEE superiore a 30.000 euro. Un’opportunità che rende più facile accedere a supporto psicologico senza doversi preoccupare troppo delle spese.

Supporto per la formazione e il lavoro: un bonus per crescere

Per chi è in cerca di nuove opportunità professionali, il Supporto per la Formazione e il Lavoro è un’ulteriore agevolazione interessante. Questo bonus, del valore di 500 euro al mese, è destinato a persone tra i 18 e i 59 anni e si applica per tutta la durata del corso o dell’attività lavorativa svolta. L’importo viene erogato direttamente dall’INPS e può coprire fino a 12 mesi. Un aiuto concreto per chi vuole investire nella propria formazione o fare un passo verso un nuovo lavoro.

Questi bonus possono cambiare la vita

In un periodo di incertezze economiche, questi bonus e agevolazioni rappresentano un supporto fondamentale per tante persone, single o coppie senza figli. Non solo un aiuto economico immediato, ma anche un’opportunità per migliorare la propria situazione abitativa, lavorativa e psicologica.

Ora più che mai, è importante conoscere tutte le misure a disposizione, per poter sfruttare ogni occasione. Se ti riconosci in una di queste situazioni, perché non fare un passo in più e verificare se hai diritto a uno di questi bonus? Potresti scoprire che una piccola agevolazione può fare una grande differenza nella tua vita.