Bonus Asili Nido 2025: tutte le novità e come fare domanda

Se sei un genitore con un bambino sotto i 3 anni, il bonus asili nido 2025 potrebbe essere una boccata d’aria fresca per supportare le spese della frequenza dell’asilo nido. Quest’anno, infatti, arrivano delle novità che potrebbero rendere il processo ancora più vantaggioso e accessibile.

Tra queste, un aumento del contributo che raggiunge i 3.600 euro per i bambini nati dal 2024, ma non solo. Scopriamo insieme cosa cambia e come fare domanda. Il bonus asili nido è stato introdotto nel 2017 e, anche nel 2025, continua a supportare le famiglie con bambini piccoli.

La novità più rilevante di quest’anno riguarda l’incremento dell’importo che le famiglie possono ricevere per coprire le spese relative alla frequenza di asili nido, sia pubblici che privati, o anche per forme di supporto per bambini con gravi patologie croniche. Questo aiuto economico è destinato a chi si trova ad affrontare una delle fasi più impegnative della vita: la cura e l’educazione dei propri figli nei primi anni di vita.