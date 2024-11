Uomini e Donne, colpo di scena nelle prossime puntate: arriva l’autoeliminazione a sorpresa

A Uomini e Donne è accaduto un vero colpo di scena, che vedremo nelle prossime puntate. Una delle corteggiatrici si autoeliminerà.

Uomini e Donne è il dating show più seguito della tv, condotto da anni da Maria De Filippi. Nel corso del tempo ne sono accadute davvero di tutti i colori in trasmissione, tra colpi di scena, litigi, abbandoni teatrali dello studio. Nel corso di una delle ultime puntate registrate una delle concorrenti ha preso una decisione drastica he ha lasciato tutti senza fiato: ha infatti deciso di lasciare lo show.

Ma cosa è accaduto, nello specifico, nella puntata registrata ieri? A darci qualche succulenta anticipazione ci ha pensato come sempre il ben informato giornalista di spettacolo Lorenzo Pugnaloni. Ma andiamo a vedere le cose più nel dettaglio.

Uomini e Donne, una corteggiatrice abbandona lo show

Come si apprende dalle rivelazioni di Pugnaloni, Gemma Galgani lascerà senza fiato tutti i presenti in studio con una sfilata a dir poco sensuale. “Erano davvero tutti scandalizzati”, ha scritto il giornalista in una storia su Instagram. La Galgani, infatti, si è cimentata in una sorta di spogliarello in studio, cercando di sedurre il suo Fabio. “Si toglie le calze, lo benda, gli fa assaggiare la panna”, ha detto Pugnaloni. Insomma, un siparietto da non perdere!

Pugnaloni ha poi continuato dicendo che sono scese per Gabriele tre dame, ma lui non ne ha tenuta nessuna. Sabrina ha deciso di chiudere con Francesco ed è stata immediatamente attaccata da Tina che l’ha accusata di usare gli uomini. E che se pensa ancora a Gabriele non dovrebbe farne mistero.

Passando al trono classico, Martina ha provato a riportare la pace con Gianmarco, che aveva lasciato lo studio. Nonostante questo gesto, l’uomo non è presentato in puntata. Che abbia lasciato definitivamente il dating? Anche Ciro ha discusso con lei, e alla fine Martina ha avvertito che non “correrà più per nessuno” e che chi lascerà, resterà fuori.

Infine, Michele è uscito insieme ad Amal, ma lei dopo pochi minuti ha dichiarato di non avere proprio nulla da dire. Sorprendendo tutti deciderà di eliminarsi. un vero colpo di scena che però lascia con l’amaro in bocca. La corteggiatrice deciderà di fare ritorno in trasmissione o sarà irremovibile? Per ora non possiamo fare altro che aspettare ulteriori dettagli e anticipazioni, quel che è certo è che a Uomini e Donne può sempre accadere anche l’impossibile.