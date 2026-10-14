Bonanni (Inps): “”Riforma Decreto disabilità in via sperimentale in 60 province””

“La riforma del Decreto Legislativo 62 sulla disabilità è un vero e proprio cambiamento di paradigma che ribalta la prospettiva: la persona viene finalmente messa al centro. Non si tratta più soltanto di misurare lo stato di invalidità, ma di adottare un approccio biopsicosociale. La condizione di disabilità viene infatti valutata considerando anche il contesto in cui la persona vive e la sua relazione con il mondo esterno. Stiamo cercando di dare attuazione alla riforma, in via sperimentale in 60 province, per poi estenderla dal 1° gennaio a tutto il territorio nazionale”. Sono le parole di Filippo Bonanni, direttore centrale Salute e prestazioni di disabilità, Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), intervenendo Welfair 2026, la fiera certificata internazionale dedicata alla Sanità in Italia, in calendario a Roma dal 14 al 16 ottobre.