Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bologna-Italiano ai saluti, ufficiale risoluzione consensuale (ma per il Napoli è in corsa anche Allegri) n

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Vincenzo Italiano non è più l’allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto del tecnico, sempre più vicino alla panchina del Napoli. Il club emiliano ha dato la notizia con un comunicato ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025. A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera”. 

Il tecnico è molto vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Per la panchina azzurra, nelle ultime ore è però tornato in auge il nome di Massimiliano Allegri. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ad aprile sale l’inflazione in Italia: +2,8%. Su anche il carrello della spesa

30 Aprile 2026

Latina, non sapeva di essere incinta: partorisce al pronto soccorso

8 Febbraio 2018
Pomezia

Esquilino, carabinieri chiudono affittacamere “invisibile”: denunciato il titolare

1 Giugno 2021

Botti di Capodanno, oltre 350 studenti delle scuole medie alla giornata informatica organizzata dall’Anaspol e Comune di Lanuvio

13 Dicembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno