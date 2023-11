Bologna, già arrestato per omicidio moglie ex medico deve rispondere anche di morte suocera

(Adnkronos) – Dovrà rispondere anche della morte della suocera, l'ex medico bolognese arrestato l'8 aprile scorso, per l'omicidio della moglie. Nell’ambito delle indagini che avevano portato all’arresto del 64enne attualmente in carcere, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Bologna hanno eseguito a suo carico una nuova ordinanza applicativa di un’altra misura cautelare personale in carcere relativa alla morte della suocera. Il provvedimento cautelare, richiesto dalla Procura della Repubblica di Bologna che ha coordinato le indagini, è stato emesso il 30 ottobre scorso da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Bologna ed è stato notificato nel carcere di Bologna. Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza anche per il decesso dell’anziana, avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 ottobre 2021, tra cui la presenza nella salma delle stesse sostanze (una benzodiazepina e un anestetico ospedaliero) rinvenute in quella della figlia. Le indagini hanno anche permesso di ricostruire i movimenti dell’ex medico la notte dell’omicidio attraverso l’analisi tecnica degli apparati tecnologici a lui in uso e di accertare la conoscenza da parte del medico dell’utilizzo della citata benzodiazepina. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

