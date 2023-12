(Adnkronos) – Il Bologna batte 1-0 l'Atalanta in un match della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Dall'Ara' della città emiliana. A decidere il match la rete di Ferguson al 41' della ripresa. In classifica i rossoblù sono quarti con 31 punti, gli orobici restano fermi a quota 26, in settima posizione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

