Bollette, Codacons: Bene 30 miliardi annunciati dalla Meloni per combattere caro-energia

Fiducioso il Codacons sulle prossime misure del Governo volte a fronteggiare l’emergenza energia, a patto che i 30 miliardi di euro annunciati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, siano utilizzati con criterio e destinati realmente ad aiutare famiglie e imprese.

“Il Governo deve imporre un deciso cambio di passo abbandonando l’assurda politica dei bonus a pioggia, che finora non ha portato alcun risultato sottraendo solo risorse alla collettività – spiega il presidente Carlo Rienzi – La prima mossa da compiere per salvare famiglie e imprese è quella di rimandare la fine del mercato tutelato, in modo da garantire le tariffe energetiche e offrire maggiori tutele agli utenti in questo momento di grande crisi. Serve poi bloccare i distacchi delle forniture per morosità incolpevole, considerando che migliaia di famiglie, condomini e piccole imprese non riescono più a far fronte ai pagamenti delle bollette e rischiano l’interruzione di luce e gas. Parte delle risorse annunciate dalla Meloni devono inoltre essere destinate alla creazione di un fondo di garanzia volto ad assicurare le forniture energetiche ai soggetti che versano in condizione di difficoltà, e deve essere estesa la tassa sugli extra-profitti a quei soggetti (farmacie, assicurazioni, banche, società dell’e-commerce) che negli ultimi due anni hanno registrato una forte crescita dei propri utili” – conclude Rienzi.

