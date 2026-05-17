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Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo nella finale degli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, i due tennisti azzurri sfidano la coppia tutta spagnola formata da Manuel Granollers e Horacio Zeballos – in diretta tv e streaming – nell’ultimo atto del tabellone di doppio maschile. 

 

La sfida tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Zeballos è in programma oggi, domenica 17 maggio, alle ore 14. Le due coppie di tennisti si sono sfidati in cinque precedenti, con gli azzurri in vantaggio 3-2 nel parziale. Nell’ultimo incrocio, alle ultime Finals di Torino, sono stati proprio Bolelli e Vavassori a trionfare in due set. 

 

Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Tv8. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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