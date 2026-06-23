Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bode Miller arrestato per possesso di droga: rilasciato su cauzione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L’ex sciatore olimpico statunitense Bode
Miller è stato arrestato all’inizio di giugno nella contea di Fremont, in Idaho, con accuse di possesso di sostanze stupefacenti, come riportato da Abc News. 

Miller, 48 annie tra gli sciatori più vincenti della storia americana (33 vittorie in Coppa del Mondo e l’oro olimpico a Vancouver 2010 nella supercombinata), è stato arrestato il 6 giugno con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti e di possesso di accessori per il consumo di droga: è stato poi rilasciato dopo aver versato una cauzione di 5mila dollari, dichiarandosi innocente. 

Secondo i documenti del tribunale visionati da Abc News, Miller ha anche pagato una multa per eccesso di velocità. L’udienza è fissata per il 29 luglio. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Bobo tv e Vieri, il messaggio di Adani. E Ventola spiega a Corona

4 Novembre 2023

Vigili del Fuoco, Meloni “Orgoglio e gratitudine”

27 Febbraio 2026

Governance partecipativa, presentato consensus paper per Ssn equo e sostenibile

6 Maggio 2026

Violenza su donne, da Boschi a Matone, a Roma la maratona contro i femminicidi e gli stupri di Hamas

5 Marzo 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno