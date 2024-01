Bocelli a Che tempo che fa: “Ho chiesto a Obama se esistono gli Ufo”

(Adnkronos) – "Ho chiesto al presidente Obama se gli Ufo esistono". Andrea Bocelli, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, svela l'aneddoto legato ad una visita alla Casa Bianca durante il mandato del presidente Barack Obama. L'argomento Ufo sta a cuore al conduttore. "Quando ho intervistato Obama, ho dimenticato di chiedergli se esistono gli Ufo. Quando lo incontri di nuovo, per favore chiediglielo", la richiesta di Fazio al tenore. "Qualcuno ha fatto la spia", dice Bocelli, sorprendendo il conduttore. "In una visita alla Casa Bianca, nello Studio Ovale, prima di congedarci, ho detto al presidente 'dovrei farle una domanda, se posso: gli Ufo esistono o no?'. Lui è rimasto un po' interdetto, ha detto 'non abbiamo extraterrestri qui ma ci sono fenomeni che non riusciamo a spiegare'", racconta Bocelli. "Fino a qualche anno fa ero molto intransigente e non ci volevo credere, non ne volevo nemmeno parlare. Mi sembrava una perdita di tempo clamorosa. Poi, se uno comincia a pensare a quello che è contenuto nelle Sacre Scritture… La visita degli extraterrestri è presente nel Vecchio Testamento. Quando la Madonna a Nazareth vede questo 'essere di luce' che gli annuncia quello che sta per succedere… non sarà mica stato un terrestre…", aggiunge. Carlo III —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

