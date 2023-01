Fisio fit

Come tutti gli anni, eccolo inesorabile: lunedì 16 gennaio è il Blue Monday, ovvero il giorno più triste dell’anno che cade sempre la terza settimana del mese di gennaio. Pare che sia stata un’equazione dello psicologo inglese Cliff Arnall a designare, una decina di anni fa, questa malinconica giornata. Secondo lo studioso, sono molteplici i fattori che spiegherebbero il perché di questo deprimente lunedì: condizioni metereologiche sfavorevoli, le giornate corte, i festeggiamenti natalizi ormai alle spalle, i sensi di colpa per aver speso troppi soldi durante le vacanze o mangiato troppo e infine, il lavoro, che è ricominciato freneticamente.

Insomma, se ci si sente tristi e demotivati, la colpa potrebbe proprio essere della data segnata sul calendario. Ma quale migliore alleato per affrontare questa giornata, se non una divertente lettura sul proprio e-reader? Rakuten Kobo, azienda leader nel settore dell’eReading e dell’ascolto digitale, viene in soccorso proponendoci una serie di consigli di lettura per riportare il buon umore e affrontare questa giornata con il sorriso… O almeno ci si prova!

Ecco quindi i sei titoli più divertenti disponibili all’interno del catalogo Kobo e accessibili anche con l’abbonamento Kobo Plus:

Turno di notte – Giacomo Poretti

Ambientato nei corridori dei vari reparti di un ospedale, Turno di notte è un romanzo fatto di mille personaggi meravigliosi – suore, infermieri, pazienti, dottori – alle prese con tutte quelle piccole cose e quelle questioni enormi che sono il sale delle nostre giornate. Con la leggerezza profonda che lo contraddistingue, Giacomo non solo ci racconta una storia, fatta di tante storie che ci fanno ridere e piangere, ma riesce, senza dare troppo nell’occhio, a farci pensare. Alla malattia, alla cura, alla paura e alla speranza: insomma, a quella cosa esaltante, spaventosa e inesplicabile che chiamiamo vita.



Come uccidere la tua famiglia – Bella Mackie

Tagliente, onesto, graffiante, divertentissimo. Come uccidere la tua famiglia è tutto quello che non ti aspetti: una potente commedia nera, una satira bruciante sulle famiglie disfunzionali e sui privilegi di classe, nonché una critica feroce all’ossessione dei media per l’universo del crimine e alle falle di un sistema che non ammette deviazioni dalla norma.



A volte ritorno – John Niven

Dopo una vacanza di qualche secolo Dio è tornato in ufficio, in Paradiso, e per prima cosa chiede al suo staff un brief sugli ultimi avvenimenti. I suoi gli fanno un quadro talmente catastrofico che si vede costretto a rimandare giù il figlio per dare una sistemata. Dissacrante e provocatorio, A volte ritorno demolisce con incontenibile ironia l'intero spettro delle malefatte umane, senza risparmiare santi, profeti e abitanti del paradiso… perché, in fondo, tutto quello che Dio aveva intenzione di consigliarci era un semplicissimo "FATE I BRAVI".

Una cosa divertente che non farò mai più – David Foster Wallace

Un capolavoro di comicità e virtuosismo stilistico con cui i lettori italiani hanno conosciuto il genio letterario di David Foster Wallace. Commissionatogli inizialmente come articolo per la prestigiosa rivista Harper's, questo reportage narrativo da una crociera extralusso ai Caraibi – iniziato sulla stessa nave che lo ospitava e cresciuto a dismisura dopo innumerevoli revisioni – è ormai diventato un classico dell'umorismo postmoderno e al tempo stesso una satira spietata sull'opulenza e il divertimento di massa della società americana contemporanea.

Momenti di trascurabile felicità – Francesco Piccolo

In questa divertente raccolta, Francesco Piccolo mette a nudo con spietato umorismo i piaceri più inconfessabili, i tic, le debolezze con le quali prima o poi tutti noi dobbiamo fare i conti. Pagina dopo pagina, momento dopo momento, si finisce col venire travolti da un’inarrestabile ondata di divertimento, intelligenza e stupore.

Con la stessa sensibilità con cui ha perlustrato l'Italia «spensierata», Francesco Piccolo raccoglie, cataloga e fa sue le mille epifanie che sbocciano a ogni angolo di strada. Perché solo riducendo a spicchi la realtà si riesce ad afferrare per la coda – magari un attimo appena – il senso più profondo della vita.

Volevo essere una vedova – Chiara Moscardelli

Che fine ha fatto Chiara, l’aspirante ma mancata gatta morta? L’abbiamo lasciata a trent’anni, senza uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Voleva essere una gatta morta. Ma quando ha capito che non ci sarebbe mai riuscita, non le è rimasto che cambiare strategia. Una nuova sferzante ventata di comicità da una delle più amate scrittrici italiane. Chiara Moscardelli torna a farci morire dal ridere, mentre descrive un mondo che sulla felicità delle donne ha ancora molto da imparare.

