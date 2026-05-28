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Blockx cade sui teloni, si infortuna e… chiede i danni al Roland Garros

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Alexander Blockx chiede i danni al Roland Garros. Il tennista belga è stato costretto al ritiro per infortunio prima del match del secondo turno contro Alex De Minaur, dopo aver battuto all’esordio Coleman Wong. A permettere l’azione legale del belga è stata la dinamica dell’infortunio: Blockx è infatti scivolato su un telone, rimediando una storta alla caviglia. 

L’infortunio ha messo fine in anticipo al suo torneo, facendogli ovviamente perdere la possibilità di conquistare una parte del montepremi messo in palio dallo Slam francese. Da qui la richiesta di risarcimento che, come confermato dall’allenatore di Blockx a The Athletic, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. 

Quello del belga non è comunque un caso isolato. Nel 2018 Eugenie Bouchard ha ricevuto un risarcimento dalla Federazione americana di tennis dopo essere scivolata negli spogliatoi degli US Open, a causa del pavimento bagnato.  

 

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