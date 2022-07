Blatter e Platini assolti per corruzione

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

L’ex presidente della FIFA Joseph Blatter e l’ex capo dell’Unione delle federazioni calcistiche europee (UEFA) Michel Platini sono stati assolti dall’accusa di frode e corruzione. Lo ha riferito venerdì l’agenzia AFP . Il Tribunale penale federale svizzero non ha soddisfatto la richiesta della procura, che aveva chiesto 1 anno e 8 mesi di reclusione sospesa per gli ex funzionari. Il 2 novembre 2021, la procura federale svizzera aveva accusato Blatter e Platini in relazione al pagamento illegale da parte della FIFA di 2 milioni di franchi svizzeri (circa 2,2 milioni di dollari) a favore di Platini. Erano inoltre poi stati accusati di frode, abuso di fiducia e cattiva amministrazione. Dal 1998 al 2002 Platini aveva lavorato come consulente per Blatter, che allora era presidente della FIFA. Aveva per questo ricevuto un compenso annuo di 300.000 franchi svizzeri. L’atto della procura afferma che “più di 8 anni dopo la sua attività di consulente, aveva dichiarato la presenza di un debito di 2 milioni di franchi”. È stato osservato che, con l’aiuto di Blatter, i pagamenti corrispondenti sono stati effettuati all’inizio del 2011. Le prove raccolte dalla procura federale puntavano sul sospetto che questo “pagamento era stato effettuato senza giustificazione”. La procura ha quindi concluso che Blatter e Platini avevano commesso reati. Oggi però il tribunale svizzero li ha assolti dalle accuse di frode e corruzione. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook