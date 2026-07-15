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BigMama si è laureata al Politecnico di Milano: “A tutte le vittime del cancro”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “A tutte le vittime del cancro”. È a loro che BigMama dedica la sua laurea in Urbanistica. La rapper, al secolo Marianna Mammone, ha condiviso oggi sui social la gioia del traguardo raggiunto dopo aver discusso la tesi al Politecnico di Milano. 

“A tutte le vittime del cancro. A chi ne custodisce la memoria tra le pagine già scritte, a chi continua a scriverle, riga dopo riga e a chi ha dovuto affidare l’ultimo capitolo al silenzio”, ha scritto Mammone nella dedica, ricordando una delle fasi più delicate della sua vita: la diagnosi e la lotta contro il linfoma di Hodgkin all’età di 23 anni.  

 

 

“A Michele, il mio angelo, il mio dottore, il mio secondo papà; grazie per aver curato il capitolo più delicato della mia vita, permettendomi di scriverne ancora. Alla mia Irpinia, alla mia famiglia”, si legge ancora e in conclusione “ora chiamami dottoressa xoxo”. Tra le foto la cantante ha mostrato la tesi per il corso di laurea triennale, gli striscioni realizzati dagli amici e gli abbracci con la sua famiglia.  

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