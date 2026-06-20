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“Bessent descriveva Zelensky come ‘Mr Bean sotto crack'”, la rivelazione di due giornalisti del New York Times

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, avrebbe in passato consigliato a Donald Trump di non ospitare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nello Studio Ovale, definendolo in privato con espressioni fortemente offensive, tra cui “Mr Bean sotto crack” e “piccolo imbecille”. È quanto emerge dal libro Regime Change, firmato dai giornalisti del New York Times Maggie Haberman e Jonathan Swan, di cui il Guardian ha pubblicato alcune anticipazioni. 

Secondo le rivelazioni, Bessent avrebbe inoltre espresso giudizi denigratori su Zelensky anche in conversazioni con collaboratori, manifestando forti riserve sulla gestione dei negoziati con Kiev relativi all’accordo sui minerali. Tutto questo sarebbe rientrato nel contesto dell’incontro particolarmente teso tra Trump e Zelensky del 28 febbraio 2025, durante il quale il leader ucraino fu oggetto di dure critiche da parte di diversi membri dell’amministrazione, incluso il vicepresidente Jd Vance. 

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