Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Berrettini-Fucsovics: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro sfida l’unghesere Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Berrettini arriva al match dopo l’eliminazione al primo turno degli Internazionali per mano di Alexei Popyrin, battuto poi da Jannik Sinner. 

 

La sfida tra Berrettini e Fucsovics è in programma oggi, lunedì 25 maggio, alle ore 11. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con l’azzurro che guida il parziale con tre vittorie contro una dell’ungherese. 

 

Berrettini-Fucsovics, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Guerra Israele-Hamas, Idf: “Decine di terroristi uccisi nella notte”

4 Novembre 2023
Cassino

Auto in fiamme nella notte, denunciati due residenti di Pomezia e uno di Ardea

18 Luglio 2018

Anche Latina si mette in marcia per “M’illumino di meno” 

20 Febbraio 2018

Anzio, “Natale sul mare”: un weekend ricco di eventi

15 Dicembre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno