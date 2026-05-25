Berrettini-Fucsovics: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Matteo Berrettini scende in campo al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 25 maggio, il tennista azzurro sfida l’unghesere Marton Fucsovics – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino. Berrettini arriva al match dopo l’eliminazione al primo turno degli Internazionali per mano di Alexei Popyrin, battuto poi da Jannik Sinner.

La sfida tra Berrettini e Fucsovics è in programma oggi, lunedì 25 maggio, alle ore 11. I due tennisti si sono affrontati in quattro precedenti, con l’azzurro che guida il parziale con tre vittorie contro una dell’ungherese.

Berrettini-Fucsovics, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels

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