Berrettini: “Con chi scambierei la vita? Sinner…”

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Tutti pazzi per Jannik Sinner, anche Matteo Berrettini. Il tennista azzurro, che oggi sarà impegnato nel secondo turno degli Us Open 2026 contro l’argentino Mariano Navone, ha espresso, ancora una volta, tutta la sua ammirazione per il numero 1 del mondo, tanto che, se dovesse scegliere qualcuno con cui scambiare vita, sarebbe proprio Sinner.

“Se dovessi scegliere con chi scambiare la vita per una settimana sarebbe Sinner. Mi sembra che abbia così tanto da fare, ma è ovvio che si allena e si prepara tantissimo. Sarebbe interessante vedere come vive la sua vita”, ha detto Berrettini in un video postato da Uber.

Sinner è attualmente ai box a causa di un infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di partire per New York, torneo a cui arrivava dopo la finale conquistata negli US Open dello scorso anno e persa contro Carlos Alcaraz, rientrato invece proprio sul cemento americano dopo quattro mesi lontano dai campi per il problema al polso rimediato a Barcellona.

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