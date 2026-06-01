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Berrettini-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini a caccia dei quarti al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l’argentino Juan Manuel Cerundolo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech e Comesana, mentre Cerundolo ha superato Fearnley, Sinner e Landaluce. 

 

La sfida tra Berrettini e Cerundolo è in programma oggi, lunedì 1 giugno, non prima delle ore 15, essendo fissato come terzo match sul campo Lenglen. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello di Parigi che sarà quindi il loro primo precedente. 

 

Berrettini-Cerundolo, come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match sarà quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels. 

 

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