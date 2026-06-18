Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Beretta (Assica): “Dazi e costi frenano export salumi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’incertezza politica e i dazi americani hanno frenato il nostro primo mercato di esportazione extra-Ue”. Lo ha detto Lorenzo Beretta, presidente di Assica, intervenendo a margine dell’Assemblea annuale dell’Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, organizzata a Roma in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’associazione. “Festeggiamo un grande compleanno: Assica nasce nel 1946 da un gruppo di giovani imprenditori illuminati e oggi rappresenta oltre 130 aziende”, ha ricordato Beretta. “Il nostro settore vale oltre 9 miliardi e 650 milioni di euro e supera i 2 miliardi e mezzo di export. I salumi italiani raggiungono tutti i continenti e sono apprezzati in tutto il mondo”. 

Guardando alle prospettive del comparto, il presidente di Assica ha evidenziato le principali criticità. “L’incertezza internazionale non ci aiuta, ma guardiamo al futuro con fiducia, certi che i nostri prodotti sapranno superare queste difficoltà”. 

Beretta ha quindi rivolto un appello alle istituzioni. “Chiediamo di essere messi nelle stesse condizioni dei nostri concorrenti europei. Oggi il sistema dei costi italiani, soprattutto nel settore dell’energia, non è allineato a quello dei nostri competitor”. “Vogliamo inoltre lavorare con le istituzioni per superare le barriere commerciali e sanitarie che impediscono ai nostri salumi di raggiungere molti mercati esteri, restando fiduciosi di poter ottenere risultati importanti anche in futuro”, ha concluso. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nuova Florida, furto alla BCC: estratto bancomat con un escavatore rubato

10 Ottobre 2017

Nessun gol e fischi per i viola al Franchi, Fiorentina-Parma 0-0

8 Marzo 2026

Roma, in manette giovane cittadina dominicana per furto

3 Ottobre 2018

Carburanti, Salvini “Qualcuno nella Commissione europea è in malafede”

22 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno