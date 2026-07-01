Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Benigni in autunno su Rai1 per prima serata su San Francesco

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Roberto Benigni tornerà in autunno su Rai1 con una prima serata evento dedicata a San Francesco, in occasione dell’ottavo centenario della morte del patrono d’Italia. È quanto apprende l’Adnkronos in merito al palinsesto autunno-inverno 2026, illustrato oggi in Consiglio di Amministrazione e che verrà presentato ufficialmente agli investitori pubblicitari e alla stampa il prossimo 3 luglio ad Ancona. 

Tra le novità annunciate per la prossima stagione televisiva, spicca il passaggio di testimone alla guida di ‘Far West’: dopo i rumors dei giorni scorsi, è stato ufficializzata la presenza di Antonino Monteleone alla conduzione delle nove puntate nella prima serata prevista per il martedì in autunno. Come già anticipato nei giorni scorsi, tra gli highlights del prime time del mercoledì di Rai2 Roberto Inciocchi, che torna protagonista con un nuovo programma di approfondimento informativo, e il ritorno di ‘Petrolio’ su Rai3 condotto da Duilio Giammaria. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Grazie Paola! Per tutto

16 Ottobre 2022

Peruzzi: “Figura femminile nel Barocco simbolo di valori e passioni universali”

1 Aprile 2026

Donald Trump compie 80 anni, festa di compleanno alla Casa Bianca per il presidente Usa

14 Giugno 2026

Linguaggi, strumenti e trasformazioni al centro del Forum It & Intelligence

14 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno