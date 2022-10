Benedetta Glionna, il futuro dell’attacco giallorosso

Era il 26 luglio 1999 quando tra il ribollente Vesuvio e l’azzurro golfo di Napoli nacque Benedetta Glionna. Una creaturina dal carattere vispo e acceso pronta a regalare un sorriso a chi le sta vicino.

La piccola Benny ha solo una passione nella vita: il gioco del calcio e così, alla tenera età di 12 anni si trasferisce a nord, tra la nebbia e il freddo di Monza per entrare nelle file della storica e vincente squadra del FiammaMonza.

Occorrono solo due anni per poter salire in prima squadra e debuttare accanto a un altro futuro talento di pari età, Sofia Cantore.

Tra le squadre che notato la giovane Benny c’è la neo nata Juventus che nel 2017 non può resisterle e decide di acquisirne il titolo.

Al talento offensivo occorre poco per mettersi in buona luce, tanto da raggiungere in un paio d’anni 13 reti in 37 partite.

Non male si potrebbe dire, e per questo che il club torinese decide di prestarla per la sola stagione 2019-2020 all’Hellas Verona, altra squadra di serie A.

Con le scaligere Benny non delude affatto. 16 partite giocate e 5 reti messe a segno in una sola stagione di A.

Ecco che quindi la società bianconera opta per l’ultima stagione in prestito, sempre in A, ma con la maglia dell’Empoli.

In Toscana l’attaccante diventa un punto chiave della squadra azzurra. Spinge nelle azioni offensive, manda a rete le compagne, una su tutte l’olandese Chanté-Mary Dompig e in 18 partite ecco che trova la gioia personale per ben 10 volte.

In contemporanea però c’è una squadra che passo dopo passo si sta muovendo e sta crescendo nel panorama del calcio italiano, la Roma che al termine della stagione 2020-2021 riesce a trionfare in Coppa Italia. Ora l’obiettivo è arrivare in Champions League.

Per l’allenatore giallorosso Alessandro Spugna serve un’attaccante veloce, dal tocco raffinato e dal gol facile. Al caso suo ci sarebbe proprio Benedetta Glionna, ma occorre vincere la trattativa affaristica con il direttore sportivo Stefano Braghin.

L’accordo si trova: Benny alla capitale in cambio dell’attaccante Agnese Bonfantini che torna nel suo Piemonte.

Ed ecco che il club capitolino capisce di averci guadagnato e non poco. In una sola stagione Glionna è devastante: 5 gol in 18 partite di serie A riuscendo inoltre a servire assist alle compagne come la bomber Annamaria Serturini, la madrilena Paloma Lázaro, la conterranea partenopea Valeria Pirone e l’internazionale norvegese Sophie Román Haug.

È sufficiente una singola stagione per qualificarsi ai turni eliminatori della Champions League. Un traguardo che i tifosi romanisti hanno vissuto con cori verso ogni singola romanista, compresa la stessa Benny.

Proprio nella prima gara di Champions, ad aprire le danze giallorosse è proprio lei, segnando la rete del vantaggio al 12’ in casa del Glasgow City. Dopo il pareggio al 20’ delle scozzesi per autorete di Moeka Minami, ci pensa ancora Benny a riportare la Roma avanti, al 59’, e infine Lázaro pone fine al match che termina per 1-3.

Altro fattore importante è la nazionale: coach Milena Bertolini non si risparmia a chiamarla più volte facendola giocare ben 13 gare in azzurro alcune da titolare, altre da subentrata. Il debutto avviene contro la Francia in amichevole il 20 gennaio 2018 a Marsiglia. Il risultato finale dice 1-1, e Benny gioca l’intero primo tempo.

Un’altra gioia con l’Italia arriva il 6 settembre 2021, quando a Ferrara arriva la vittoria per 2-0 contro la Romania che è sinonimo di qualificazione al Mondiale 2023 in Australia e Nuova Zelanda.

Riassumendo quindi i trofei alzati al cielo da Glionna, abbiamo la vittoria del campionato di serie C con la FiammaMonza nel 2016-2017, i due scudetti con la Juve nel 2017-2018 e 2018-2019, e la Coppa Italia, sempre in bianconero nel 2018-2019.

Nel 2018 inoltre riceve l’European Golden Girl e nel 2021 entra nella Squadra dell’anno del Gran Galà del Calcio AIC.

Un faro dell’attacco romanista, quell’arma in più che serve a risolver le gare e i momenti più complicati. Glionna è entrata a far parte della generazione del futuro del calcio italiano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...