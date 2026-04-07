Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Le ‘Belve’ di Francesca Fagnani sono tornate. Parte oggi, martedì 7 aprile, la settima stagione del programma cult ideato e condotto da Fagnani, prodotto da Fremantle, in onda ogni martedì in prima serata alle 21.20 su Rai 2 e on demand su Raiplay e Disney+.  

Ospiti della prima puntata: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. Tornano dunque i faccia a faccia in cui la giornalista si confronta, senza sconti, con personaggi del mondo dello spettacolo, del costume e della cronaca disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.  

Da quest’anno in onda i provini di Belve: persone comuni siederanno sullo sgabello intervistate da Francesca Fagnani. Non mancherà, come di consueto, la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato nel corso degli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Aprile 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Moody’s conferma il rating dell’Italia

17 Novembre 2023

Roma-Udinese 3-1, tris giallorosso: gol di Mancini, Dybala e El Shaarawy

26 Novembre 2023
MONDIALI DI CALCIO

MONDIALI DI CALCIO: LE PARTITE DI OGGI, ORARI E DOVE VEDERLE IN TV

29 Novembre 2022

Chiara Ferragni e le uova, l’azienda: “Nessun sovrapprezzo”

19 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno