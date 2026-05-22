Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Belve Crime, gli ospiti della prossima puntata: le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Belve Crime torna martedì 26 maggio alle 21.20 su Rai 2 con un nuovo e ultimo appuntamento della stagione. Francesca Fagnani intervista colpevoli, testimoni o protagonisti di crimini per esplorare il lato oscuro dell’animo umano. Sullo sgabello di Belve Crime siederà chi ha incontrato il male. Perché è autore del reato, perché ne è testimone o perché ne è stato accusato, a volte ingiustamente. 

Le interviste sono a: Daniele Ughetto Piampaschet, dal carcere di Torino dove sta scontando la condanna a 25 anni per l’omicidio di Antonia Egbuna, Soter Mulè, condannato per l’omicidio colposo di Paola Caputo durante un gioco erotico, Rosa Amato, figlia di un boss della camorra e testimone di giustizia , Mirko Ricci, campione di boxe condannato per aver sequestrato un bambino a scopo di estorsione. 

La storia di ciascun ospite verrà introdotta da Elisa True Crime, youtuber e podcaster che con il suo stile presenterà il protagonista e la sua vicenda. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Polmoniti nei bambini, 2 casi di mycoplasma in Italia

1 Dicembre 2023

Al Tour Evenepoel vince la crono, Pogacar sempre in giallo

5 Luglio 2024

Roghi tossici, installate nuove telecamere con sensori a infrarossi campo rom via Salviati

9 Marzo 2021

Inaugurati i nuovi locali dell’URP della Questura di Roma

12 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno