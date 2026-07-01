Belgio-Senegal 3-2, decide il rigore al 125′: fallo su Tielemans, cosa è successo

(Adnkronos) – Una rimonta strepitosa con un rigore allo scadere. Il Belgio batte 3-2 il Senegal nei sedicesimi di finale dei Mondiali e vola gli ottavi. La Nazionale del ct Garcia, sotto 0-2 all’86’, riesce miracolosamente ad acciuffare il 2-2 alla fine dei tempi regolamentari con i gol di Lukaku e Tielemans. Si va ai supplementari e i Diavoli Rossi completano la rincorsa al 125′, in pieno recupero, con il rigore trasformato da Tielemans.

L’arbitro Martinez assegna il penalty dopo una lunghissima valutazione al Var per un episodio destinato ad alimentare polemiche. Sul cross basso da sinistra, Tielemans sembra rubare il tempo a Camara: il giocatore del Belgio non prende il pallone, quello del Senegal tocca il piede dell’avversario che crolla a terra con la palla già passata. Il verdetto arriva dopo l’analisi delle immagini televisive: “Il numero 8 del Senegal calcia il piede del numero 8 del Belgio”. Rigore, Tielemans non sbaglia dal dischetto e il Belgio vola agli ottavi.

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