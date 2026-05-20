Belen scrive a Emma, il botta e risposta social che cancella il passato (e De Martino)

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Sono passati anni da quando Emma e Belen venivano etichettate come “nemiche”. Era il 2012 quando divenne pubblico il tradimento di Stefano De Martino ai danni di Emma Marrone, proprio con la showgirl Belen Rodriguez. Gli equilibri però, nel corso degli anni sono cambiati e i rapporti tra le due sono ora distesi.

Emma e Belen si seguono sui social e in diverse interviste hanno confermato come le tensioni appartengono al passato. Lo hanno dimostrato in queste ore dopo che la cantante ha condiviso un selfie sui social. “Bellissima, posso dire? Sempre più bella”, ha commentato la showgirl, con spontaneità. “Bellissima tu”, ha replicato Emma con un cuore rosso.

Il botta e risposta conferma, ancora una volta, come per Emma il tradimento di Stefano con Belen sia solo un lontanissimo ricordo. Dalla relazione tra Rodriguez e De Martino sono poi nati un matrimonio e il figlio Santiago. E lo stesso vale per i rapporti tra Emma e Stefano De Martino, oggi più che sereni.

La cantante salentina definisce infatti il conduttore televisivo come il suo “fidanzato del liceo”. La loro relazione risale al 2009, quando entrambi erano allievi della scuola di Maria De Filippi, Amici, un momento in cui le loro carriere stavano decollando: “Siamo stati insieme in un periodo in cui le nostre vite stavano scoppiando. Io con Stefano ho avuto una bellissima relazione, è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere di tutti”, ha raccontato in una recente intervista. La fine della relazione è ora acqua passata, ma ai tempi è stata complessa da affrontare: “È finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna, ma avevamo 20 anni”.

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