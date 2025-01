Belen Rodriguez inizia l’anno così: “Ho chiuso”, arriva la svolta?

Belen Rodriuez è tornata in televisione, ma a stupire tutti quanti sono le sue recenti rivelazioni su questo determinato aspetto. Cambiamento in arrivo?

Finita la sua esperienza a Mediaset, Belen Rodriguez ha ricominciato la sua avventura da conduttrice con un gruppo ambizioso come Warner Bros. Discovery, entrano nella nutrita squadra di conduttori del gruppo; un gran colpo per Discovery, che come sappiamo ha tra le sue fila anche Amadeus.

A partire dal 1 gennaio, per Real Time, Belen sta conducendo Amore alla prova – La crisi del settimo anno, un nuovo programma che esplora le dinamiche di coppia (format non nuovo, data la popolarità di Temptation Island) e dove ogni concorrente, arrivato al settimo anno di relazione, dovrà vivere con un partner diverso.

L’amore ha sicuramente dominato gran parte della vita della conduttrice argentina, spessissimo al centro di voci di gossip, e sembra quindi il nome perfetto per il programma. Ma al momento, in che situazione si trova la Rodriguez in merito alla vita amorosa? C’è la rivelazione e anche un commento davvero sorprendente…

Belen Rodriguez e la rivelazione sull’amore: tutti senza parole

In concomitanza col lancio del suo nuovo programma, Belen Rodriguez ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’Oro (con questo, è arrivata a quota 32) da Valerio Staffeli; ai microfoni di Striscia la Notizia, col suo solito buonumore, la conduttrice argentina ha confessato di essere ritornata single, lasciandosi poi andare ad una battuta davvero molto simpatica e che ha colto tutti di sorpresa.

“Con gli uomini ho chiuso, da adesso divento lesbica” ha scherzato Belen con Valerio Staffelli. Insomma, al momento Belen è single e di uomini non ne vuole sapere; chissà che, magari, questo 2025 non le faccia di nuovo battere il cuore, e magari trovare la felicità fra le braccia di una donna. Mai dire mai, ma a prescindere dal sesso del suo partner, di certo la vita privata di Belen continuerà ad essere osservata con tantissimo interesse da tanti fan.

Sebbene di amore pare che ora non ne voglia sapere, Belen sarà impegnata con le coppie del suo programma da qui e fino alla prima settimana di febbraio: la nuova edizione di Amore alla prova – La crisi del settimo anno sarà composta da cinque puntate, in onda ogni mercoledì a partire dalle 21:30 su Real Time.