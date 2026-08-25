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Belen, le foto di Luna Marì diventano un caso: la polemica sullo ‘sharenting’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Belen è finita al centro di una polemica social dopo aver condiviso alcuni scatti della figlia Luna Marì, la secondogenita nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La bambina, che ha compiuto 5 anni lo scorso mese, si trova attualmenre in vacanza con la mamma in Grecia.  

In un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una dedica dolcissima, la showgirl argentina ha condiviso alcune immagini della piccola in cui Luna Marì appare senza maglietta. Gli scatti hanno riacceso sui social il dibattito dello ‘sharenting’, ossia la tendenza dei genitori a pubblicare contenuti dei propri figli sui social media spesso ancora minorenni e dunque non pienamente consapevoli delle conseguenze legate alla loro esposizione sui social.  

Alcuni utenti sono intervenuti sotto al post precisando di non voler giudicare le scelte della showgirl, ma invitandola a riflettere. “Quando vengono pubblicate foto di una bambina in determinate pose o momenti della sua quotidianità, il problema non è necessariamente la fotografia né l’intenzione del genitore. Per una mamma può essere una foto bellissima, tenera e completamente innocente. Il problema è ciò che può accadere dopo la pubblicazione”, ha esordito un utente spiegando che una volta aver condiviso online le foto non si ha più il “controllo”. La foto, infatti, può subire modifiche e può essere fatta circolare altrove.  

“Purtroppo esistono gruppi – ha spiegato l’utente – e spazi online in cui anche fotografie assolutamente innocenti di minori vengono raccolte e sessualizzate da adulti. Una foto non deve contenere nudità per essere guardata con intenzioni sbagliate”. 

 

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