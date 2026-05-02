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Bebe Vio e il ricordo commosso di Zanardi: “Un privilegio averti come tutor sportivo e di vita”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto”. Inizia così il messaggio commosso di Bebe Vio, che ha ricordato così sui social Alex Zanardi. La schermitrice e campionessa paralimpica ha continuato: “A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme”.  

 

Nel suo post, Bebe Vio ha poi aggiunto: “A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi, è stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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