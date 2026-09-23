Bancali usati e nuovi
Italia

Basilisco (Ingegneri Trieste): “Congresso categoria ricorderà sisma Friuli”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Il Congresso ricorderà i 50 anni del terremoto del Friuli e la ricostruzione che ne seguì.  

Da quell’esperienza nacque un modello di intervento che contribuì all’evoluzione della Protezione Civile e mostrò il valore della collaborazione tra istituzioni, tecnici e comunità locali”. A dirlo Giovanni Basilisco, presidente Ordine degli ingegneri di Trieste, aprendo il Congresso nazionale degli ingegneri. 

Il presidente ha anche ripercorso la storia di Trieste: “Una città di frontiera: qui l’incontri tra mondi diversi genera conoscenza, ma richiede anche responsabilità”. “Ricerca – ha spiegato – porto, industria navale e apertura europea fanno di Trieste il luogo ideale per un’edizione ispirata al titolo ‘Nuove frontiere, nuove responsabilità”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Tempeste di vento e gelo sull’Italia, le previsioni meteo di oggi e domani

25 Novembre 2023

Ai riduce il burnout ma rischia di ampliare il deficit di connessione umana sul lavoro

10 Luglio 2026

Paguro Bernardo il nuovo disco degli EasyPop

13 Ottobre 2021
Calvanico

I comuni, proprietari di sorgenti, possono mantenere la gestione pubblica dell’acqua

6 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno