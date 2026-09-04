Barbara Palombelli: “Porto a Forum un umanoide. A Mediaset libertà pazzesca, a Rai3 Moratti mi cacciò”

(Adnkronos) – ‘Forum’ riparte il 7 settembre, alle 11 su Canale 5 (e alle 14 su Rete4 con ‘Lo Sportello di Forum)’ con una novità che segna un passaggio simbolico nella storia del programma: l’arrivo di Jeeves, l’umanoide dotato di intelligenza artificiale che Barbara Palombelli ha voluto portare in studio per raccontare da vicino il mondo che cambia. Accanto all’innovazione, la conduttrice – in un’intervista all’Adnkronos – rivendica anche la “libertà pazzesca” che Mediaset le ha garantito in questi anni. E mentre festeggia la quattordicesima stagione consecutiva alla guida del tribunale televisivo, confessa che la radio le manca “tantissimo” e che ha ancora nel cassetto un format sulla salute “pronto da una vita e che nessuno vuole farmi realizzare”.

‘Forum’ introduce per la prima volta un assistente umanoide: che cosa ti ha convinta a portare Jeeves in studio e quale contributo pensi possa dare al racconto delle cause e delle storie?

“Volevo sperimentare da vicino un robot per capire e raccontare il mondo che c’è fuori dallo studio televisivo. La mia passione per la tecnologia è antica: al Corriere della Sera portai una segreteria telefonica come condizione contrattuale, poi comprai un cellulare nell’estate del 1990. A Repubblica ereditai la posta di Gianni Rocca e pretesi una casella email nel 1996… poi il sito che aprii da sola e che ho gestito per due anni. Il giornalismo lo vivo come curiosità e contemporaneità. Non ho mai vissuto come minaccia le nuove tecnologie. Dobbiamo essere i primi a portare le novità nelle case e nelle famiglie italiane. Mi è sembrato doveroso provare – con uno spirito pratico – un umanoide. Per ora mi sembra che abbia molto bisogno di noi. A Forum l’intelligenza artificiale già l’avevamo sperimentata come una banca dati, un approfondimento necessario”.

L’intelligenza artificiale entra in un programma che da 42 edizioni si fonda sull’ascolto umano, sulle emozioni e sui conflitti reali: quali funzioni avrà concretamente in trasmissione?



“Jeeves ha già messo le mani avanti: ha detto che non si sostituirà ai giudici. Non ha una coscienza… Iniziare con una presenza aliena mi appassiona. Forum racconta storie contemporanee e io trovo ogni stagione spunti nuovi per capire la società: sono antropologa come formazione universitaria e questo esperimento mi arricchirà, come fu per Internet. L’ho usato come un elettrodomestico in grado di farmi seguire i figli e il lavoro contemporaneamente. Senza la tecnologia non sarei riuscita: facevo interviste mentre guardavo i ragazzi fare atletica o danza… scrivevo da casa, si era realizzato un sogno!”

Qual è il segreto del successo di Forum?

“Forum parte da storie vere, informa sui diritti e ospita medici, scrittori, psicologi. Siamo un contenitore largo e pieno di cose. Ha successo perché non è mai uguale”.

Da tre anni hai lasciato ‘Stasera Italia’, se non ricordo male per un aut-aut di tuo marito (Francesco Rutelli, ndr.) che rivendicava la possibilità di cenare insieme: ti manca il racconto dell’attualità politica? E come vanno le cene? Il dibattito politico lo fate a tavola?

“Lo farò in qualche modo… magari nei programmi di Rete4. Questa stagione politica si preannuncia molto interessante. Da adesso alle elezioni ci saranno tante cose da raccontare, ormai è già iniziata la campagna elettorale. Le cene con mio marito? Ceniamo alle 8 con le galline…! In realtà con le due maremmane ben educate che aspettano dopocena una ricompensa”.

Dopo 14 anni a Forum, sei tentata da nuove avventure? C’è un’esperienza tv che non hai ancora fatto e che ti piacerebbe esplorare?

“Ti confesso che mi manca tanto la radio: in televisione ho pronto da una vita un format sulla salute che nessuno vuole farmi realizzare…”

Che idea ti sei fatta della vicenda di ‘Report’?

“Non entro nel merito di una vicenda per molti versi ancora in corso ma ti posso raccontare la mia esperienza e quello che osservo. A Rai3 ho lavorato con Angelo Guglielmi in due momenti diversi: a Samarcanda e nell’estate del 1994, quando fui messa alla porta da Letizia Moratti. Era una rete fortissima, fondata sulla libertà e l’incoscienza che appartengono alle minoranze. Oggi quel ruolo l’ha occupato La7. Gli spazi di libertà e di pluralismo si trovano tutti a Mediaset: prima Silvio e poi Piersilvio Berlusconi hanno garantito in questi anni una libertà pazzesca a tutti noi conduttori. Ho fatto mille puntate di Stasera Italia e 4500 di Forum. Non ho mai avuto una imposizione o una censura”. (di Antonella Nesi)

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