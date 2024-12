Ballando, Mariotto ritorna: perché Milly Carlucci non vuole cambiare la giuria (c’è un motivo importante)

Ballando con le Stelle, a sorpresa Mariotto ritorna: perché Milly Carlucci non vuole cambiare la giuria (c’è un motivo importante)

Nel panorama televisivo italiano, “Ballando con le Stelle” si distingue come uno degli show più amati dal pubblico. Condotto da Milly Carlucci su Rai 1, il programma unisce spettacolo, danza e momenti indimenticabili, diventando un appuntamento fisso per molti telespettatori. Tuttavia, recentemente, l’attenzione si è spostata dalla pista da ballo alla composizione della giuria, in particolare riguardo alla conferma di Guillermo Mariotto come membro.

La decisione di riconfermare Mariotto ha suscitato grande interesse e approvazione tra i fan, che vedono nel designer una figura chiave e carismatica del programma. Ma quali sono le ragioni dietro questa scelta apparentemente immutabile di Carlucci? Ivan Zazzaroni, durante un’intervento a ‘La Volta Buona’ di Caterina Balivo, ha offerto una spiegazione che getta luce su questo interrogativo.

La spiegazione di Zazzaroni

Zazzaroni, noto giornalista sportivo e giurato di lunga data di “Ballando con le Stelle”, ha rivelato che dietro la scelta di mantenere la stessa giuria si nasconde una ragione molto particolare: la scaramanzia. Condividendo aneddoti personali, ha illustrato come sia lui che Carlucci siano influenzati da questa credenza. “Le prime volte arrivavo da Milano… Poi ho visto che scaramanticamente la cosa funzionava”, ha commentato Zazzaroni, sottolineando come anche Carlucci condivida questa superstizione, al punto da non voler cambiare la composizione della giuria per non alterare l’equilibrio fortunato dello show.

Oltre alla scaramanzia, un altro fattore chiave nella decisione di Carlucci è la ricerca dell’armonia all’interno della giuria. In un’intervista a TeleSette, Carlucci ha sottolineato l’importanza di questa coesione, considerandola essenziale per il successo dello show. “Tra loro è stata trovata un’armonia”, ha dichiarato, evidenziando come questa sinergia tra i giudici contribuisca a creare un equilibrio perfetto tra critica professionale e intrattenimento, elemento distintivo di “Ballando con le Stelle”.

La conferma di Guillermo Mariotto va quindi interpretata alla luce di questi elementi: da un lato, la scaramanzia e, dall’altro, il desiderio di mantenere un’armonia consolidata nel tempo. Questi aspetti, insieme al talento e alla passione dei partecipanti, compongono la formula vincente che rende “Ballando con le Stelle” un programma unico nel suo genere, capace di emozionare e coinvolgere il pubblico stagione dopo stagione.