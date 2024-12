Ballando con le Stelle, Milly prepara una grande sorpresa per la finale: mai successo prima

Milly Carlucci sta pensando in grande e vuole sorprendere i fan di Ballando con le Stelle nell’attesissima finale del programma.

Ballando con le Stelle si sta avviando alla conclusione e anche quest’anno lo show televisivo condotto da Milly Carlucci ha fatto record di ascolti, tenendo incollati davanti alla tv anche i più giovani. Un’impresa non da poco , dato che si tratta di un programma non certo nuovissimo. Eppure ogni anno gli ascolti sono sempre invidiabili. Merito senza dubbio della conduttrice, ma anche dei giudici carismatici e dei concorrenti che riescono sempre a far discutere il popolo del web. Un dettaglio fondamentale nell’epoca in cui viviamo.

Nell’ultima puntata andata in onda abbiamo assistito al ritorno di Mariotto, fino alll’ultimo rimasto un mistero dopo che il giudice aveva abbandonato la diretta precedente apparentemente per altri impegni di lavoro molto urgenti. Milly e gli autori dello show hanno deciso di perdonarlo e riammetterlo nel programma e lui si è subito profuso in ringraziamenti e scuse per il comportamento tenuto. Tuttavia, molti telespettatori non sono stati contenti di rivederlo nella schiera dei giudici dopo il fatto grave avvenuto.

Sebbene molti siano rimasti con l’amaro in bocca, pare che Milly Carlucci stia già pensando a come farsi “perdonare”. Da poco infatti è stata svelata una news sull’ultima puntata del programma che lascerà tutti senza fiato.

Ballando con le Stelle, chi arriva per la finale: la band amatissima

Poche ore fa è stato svelato che come super ospiti della puntata finale di Ballando sono stati scelti gli amatissimi Negramaro, il celebre gruppo pop che ha incantato milioni di italiani fin dai primi anni 2000. Lo scorso novembre è uscito il loro nuovo album, Free Love, un album sperimentale che unisce lo stile classico della band alle nuove influenze musicali europee. Non per niente l’album è stato registrato nei famigerati Hansa Studios di Berlino.

Nell’album ci sono anche diverse collaborazioni importanti, tra i queli spiccano i featuring con Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa e Jovanotti. Proprio per lanciare il nuovo album i Negramaro inizieranno un tour nel 2025, che farà tappa nelle principali città italiane.

Di certo la loro partecipazione a Ballando sarà un ulteriore modo per pubblicizzare la loro ultima fatica artistica e presentare agli italiani un assaggio di quello che vedranno quando inizierà il tour. Non resta quindi che aspettare la finalissima dello show. Fissata per il prossimo 21 dicembre in prima serata su Rai 1.