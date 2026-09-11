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Ballando con le Stelle, Milly Carlucci svela le prime sei coppie in gara: Nikita Perotti con Aurora Ramazzotti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Milly Carlucci ha svelato quali saranno le prime sei coppie della 21esima edizione di Ballando con le Stelle, che comincerà il prossimo sabato 3 ottobre. Lo ha fatto con un video pubblicato sui canali social della trasmissione. Il vincitore dell’ultima edizione dello show di Rai1, Nikita Perotti, sarà in coppia con Aurora Ramazzotti, mentre Carlo Aloia, reduce da un infortunio, ballerà con Manuela Moreno.
 

 

Giovanni Pernice sarà in coppia con Noemi Bocchi, Giada Lini con l’ex calciatore Alessandro Matri, Valentina Fiorini con Massimo Ghini e infine Gioia Giovanatti, reduce da un tour importante a livello mondiale, con il campione Andy Diaz. Il resto delle coppie in gara verrà svelato nelle prossime ore, come ha precisato la conduttrice.  

Il cast del programma è ormai stabilito: accanto a Milly Carlucci, tornerà Paolo Belli, dopo l’esperienza della partecipazione in gara lo scorso anno. Del cast fanno parte anche Anna Safroncik, Monica Guerritore, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi e Eugenio Finardi.  

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