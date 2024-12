Ballando con le Stelle, Mariotto silurato dalla Rai? Selvaggia Lucarelli fa pensare al peggio (con una sola foto)

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto dirà addio al programma che l’ha reso famoso in Italia? La Lucarelli preoccupa tutti.

Il caso Mariotto sta catturando l’attenzione di tutti, anche di chi non segue nemmeno l’ormai iconico programma di ballo condotto da Milly Carlucci. Come sappiamo, il noto stilista, spesso protagonista di curiosi comportamenti dentro e fuori dal set, ha abbandonato il pogramma in piena diretta, lasciando tutti senza parole. Il motivo è spuntato fuori dopo alcuni giorni: l’uomo, a suo dire, si sarebbe dovuto allontanare in grande fretta per completare alcuni preparativi di una sfilata. Una scusa che però non ha convinto quasi nessuno.

Di certo la sua improvvisa scomparsa da Ballando ha lasciato la Rai con una pesante quanto urgente decisione da prendere: “perdonare” il giudice e farlo rientrare nello show o silurarlo defiitivamente? Su questo non sono finora trapelate risposte chiare. Persino Milly Carlucci, interrogata sulla questione, è stata vaga, dichiarando di non sapere quale sarà la sorte del collaboratore di lunga data. Anzi, ha addirittura affermato che probabilmente lei stessa lo scorprirà solo poco prima della puntata.

Che sia vero o no, sul web si sono chiaramente scatenate le speculazioni: tra chi si dice certo del ritorno in pista del giudice controverso e chi si aspetta di non vederlo più. A tal proposito, a lanciare un altro potenziale indizio sul futuro di Mariotto è stata Selvaggia Lucarelli, altra giudice di Ballando con le Stelle. Che come al solito ha saputo mettere la pulce nell’orecchio ai suoi follower su Instagram nel modo più arguto possibile.

Mariotto dice addio a Ballando? Selvaggia Lucarelli rompe il silenzio

Nelle scorse ore, la giornalista ha pubblicato una semplice foto sul suo canale Instagram che però ha dato molto da pensare. La foto ritrae Mariotto durante l’ultima puntata di Ballando. Nessuna didascalia, nessun commento (pungente o meno). Solo una canzone in sottofondo che dice tutto: Chi l’ha visto di Ale Bro. Una foto che di sicuro avrò fatto preoccupare i fan dello stilista che desidererebbero rivederlo per la puntata finale dello show.

Il post della Lucarelli, pur non facendo chiare affermazioni, ha di certo messo la pulce nell’orecchio: se ancora di Mariotto non c’è traccia e nemmeno la Lucarelli, che fa parte del programma, l’ha visto in giro, significa che Mariotto ha detto davvero addio allo show? Impossibile dirlo con certezza, ma senz’altro la foto dà da pensare.

Qualora Mariotto avesse davvero detto addio a Ballando, si tratterebbe di un vero colpo di scena come non ne sono capitati da anni. Il giudice, infatti, occupava la sua poltrona da molti anni ed era un personaggio iconico dello show. Staremo a vedere se la preoccupazione dei fan si rivelerà fondata…