Ballando con le stelle, la famiglia si allarga: “Mia figlia sta per nascere” – Video

La famiglia di Ballando con le stelle si allarga: il dolce annuncio a poche ore dalla diretta della nuova puntata.

La famiglia di Ballando con le stelle sta per allargarsi. Tra poche settimane, infatti, per il programma di Milly Carlucci, arriverà il fiocco rosa. A diventare papà per la prima volta sarà uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione attualmente in onda che, con una storia pubblicata su Instagram, non ha nascosto la felicità per il momento che sta vivendo nella vita privata, ma anche per la grande occasione professionale che gli ha dato la Rai.

A poche ore dalla diretta della nuova puntata, così, il futuro papà condivide con i fan la sua gioia, ma anche con la compagna con cui sta vivendo l’incredibile avventura sulla pista da ballo del Foro Italico.

Ballando con le stelle 2024: chi sta per diventare papà

Fiocco rosa per Carlo Aloia, maestro di Ballando con le stelle 2024, in coppia con Sonia Bruganelli. Il maestro è alla sua prima partecipazione nel programma del sabato sera di Raiuno e sta già conquistando il pubblico e la giuria sia per le coreografie eleganti e costruite per esaltare le doti della concorrente sia per la classe con cui accetta anche le critiche.

Sempre molto sincero e schietto, il maestro non perde mai la pazienza riuscendo a rispondere con eleganza anche alle critiche. Con Sonia Bruganelli, inoltre, è riuscito ad instaurare un rapporto speciale al punto che l’ex moglie di Paolo Bonolis è pronta a conoscere la sua bambina che nascerà intorno alla metà di novembre come ha annunciato lui stesso rispondendo alle domande dei fan.

Carlo Aloia ha 38 anni, è di Roma e ha una storia con Jlenia Intravaia Firulottina, sua collega. I due dovrebbero stare insieme dal 2010 anche se si sono sposati il 28 settembre 2019. Prima di approdare a Ballando con le stelle, ha lavorato per Baila!, trasmissione Mediaset condotta da Barbara d’Urso e, nel 2022 ha preso parte al cast di Burn The Floor Dubai. Ballando con le stelle, invece, rappresenta la grande occasione per conquistare ulteriormente popolarità esattamente com’è accaduto a tanti, suoi colleghi che, nel corso delle tante edizioni del programma di Milly Carlucci, si sono messi in luce insegnando a ballare anche a chi non ha un vero e proprio talento ballerino.