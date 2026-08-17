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Ballando con le Stelle, Jimmy Ghione è il quinto concorrente

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jimmy Ghione è il quinto concorrente di Ballando con le Stelle. Oggi, lunedì 17 agosto, l’ex inviato di Stiscia la Notizia ha ufficializzato la sua partecipazione al programma di Milly Carlucci, che tornerà su Rai 1 il prossimo 3 ottobre. L’annuncio di Ghione è arrivato con un video pubblicato sugli account social ufficiali di Ballando. 

 

“Jimmy, cosa stai facendo?”, si apre così la clip che mostra Ghione intento in improbabili mosse da ballerino. “Sto ballando”, risponde l’ex inviato con un sorriso, “ma non sei in discoteca”, è la nuova replica divertita. “No, ma mi sto preparando per Ballando con le Stelle”, ha annunciato, “datemi una ballerina e farò ballare il mondo. Iniziamo dal condominio, che è meglio”. Ghione si aggiunge così ai concorrenti già ufficializzati dal programma: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi e Noemi Bocchi. 

 

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