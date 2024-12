Ballando con le Stelle, chi vince quest’anno? La star di questa edizione non ha dubbi: “Sono loro”

Ballando con le Stelle, chi vince quest’anno? La star di questa edizione dello show non ha dubbi: “Sono loro”

L’attesa sta per terminare. Sabato sera, gli appassionati di Ballando con le Stelle saranno incollati davanti ai televisori per assistere a una delle puntate più attese dell’edizione corrente, condotta dalla inossidabile Milly Carlucci. Tra ritorni annunciati e possibili addii clamorosi nella giuria, il pubblico è in fermento per scoprire chi riuscirà a conquistare l’ambito passaggio alla finale.

In questo clima di attesa e speculazione, Sonia Bruganelli, ex concorrente del programma e figura nota al grande pubblico anche come moglie del celebre presentatore Paolo Bonolis, ha deciso di rompere il silenzio. In una diretta Instagram che ha tenuto i fan con il fiato sospeso, Sonia ha condiviso riflessioni e preferenze personali riguardo ai concorrenti ancora in gara.

Ballando, le previsioni di Sonia Bruganelli

La Bruganelli non nasconde la sua simpatia per la coppia formata da Tommaso e Sofia. Questa predilezione non sorprende completamente se si considera che Sofia è l’attuale fidanzata di Davide, figlio di Sonia e Paolo Bonolis. Ma le simpatie della Bruganelli non si fermano qui: anche Luca-Federica e Bianca-Giovanni hanno conquistato un posto nel suo cuore.

Nel corso della diretta sono stati toccati anche altri temi caldi legati al programma. Si è parlato ad esempio della situazione professionale di Angelo Madonia, maestro di ballo allontanato dal programma dopo divergenze professionali e sostituito da Samuel Peron (poi infortunatosi), ora affiancato da Pasquale La Rocca nella guida della campionessa Federica Pellegrini sulla pista da ballo. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare vista la sua assenza dallo show televisivo, secondo Sonia “Angelo sta bene”, impegnato nelle sue attività lavorative quotidiane.

Un altro punto focale della conversazione è stato il confronto tra Ballando con le Stelle e Tu sì que vales. Quest’anno Ballando ha avuto la meglio nello scontro diretto degli ascolti televisivi sabato sera – un risultato che non si vedeva da anni – costringendo Maria De Filippi a cercare soluzioni per rilanciare il suo show. Secondo Sonia Bruganelli questa edizione del programma danzante è stata “molto forte”, grazie alla presenza di concorrenti talentuosi e ballerini eccezionali che hanno reso lo spettacolo particolarmente avvincente.

Il caso Guillermo Mariotto poi ha aggiunto ulteriore pepe alla competizione: le sue ultime esternazioni hanno fatto discutere tanto che ora si vocifera su un possibile sostituto nella persona di Alberto Matano.

In questo contesto ricco di colpi di scena ed emozioni forti, la domanda su chi vincerà quest’anno diventa sempre più pressante tra i fan del programma. Le preferenze espresse da figure carismatiche come Sonia Bruganelli possono influenzare l’opinione pubblica o semplicemente riflettere il sentimento generale? Sarà interessante vedere se le coppie favorite dalla Bruganelli riusciranno effettivamente a conquistare la finale o se ci saranno sorprese nell’ultima fase del concorso.