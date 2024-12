Ballando con le stelle 2024, caso Mariotto sempre più delicato: Milly Carlucci rompe il silenzio

Il caso Mariotto fa tremare ancora Ballando con le stelle 2024: a poche ore dalla semifinale, Milly Carlucci rompe il silenzio.

Mariotto sarà presente nella semifinale di Ballando con le stelle 2024 in programma sabato 14 dicembre, in prima serata su Raiuno? A poche ore dal penultimo appuntamento con il talent show condotto da Milly Carlucci, la Rai non ha ancora sciolto le riserve sulla presenza o meno di Mariotto, finito al centro delle polemiche dopo aver lasciato il programma nel corso della scorsa puntata.

Per scoprire se Mariotto ci sarà o meno, come ha sottolineato Milly Carlucci, sarà necessario aspettare la puntata. In casa Rai, infatti, non è stata ancora presa una decisione ufficiale come sottolinea l’AdnKronos.

Cosa sta accadendo a Ballando con le stelle: il futuro di Mariotto

“Proseguono le ‘consultazioni’ e gli incontri tra Guillermo Mariotto e la Rai. Ancora nessuna conferma sulla presenza, sabato prossimo su Rai 1, dello stilista e giurato di Ballando con le stelle”. E’ quanto apprende l’Adnkronos sul ‘caso’ relativo alla trasmissione condotta da Milly Carlucci”, scrive l’agenzia di stampa. La decisione ufficiale, dunque, arriverà soltanto domani come ha spiegato anche la stessa Milly Carlucci in collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano nel corso della puntata trasmessa il 13 dicembre 2024.

“Premetto: amore sconfinato per Guillermo. Per noi è uno di famiglia. La situazione è delicata ed è in divenire. Non stiamo facendo alcuna scena. Io non so ancora cosa succederà domani sera. In diretta trarremo tutte le conseguenze del caso”, le parole della conduttrice che, quest’anno, dopo il caso Angelo Madonia, allontanato nonostante Federica Pellegrini sia ancora in gara, sta gestendo anche un altro caso abbastanza spinoso.

Nel frattempo, lo stilista, in queste ore, ha disattivato il suo profilo Instagram. Attualmente, la pagina di Mariotto sembra sparita nel nulla e, dopo le polemiche degli ultimi giorni, non ha rilasciato dichiarazioni. Qualora Mariotto non dovesse essere presente in giuria, il suo posto potrebbe essere occupato da Alberto Matano anche se resta solo un’ipotesi.

C’è tanta attesa, dunque, intorno alla semifinale di Ballando con le stelle 2024 e, sicuramente, la prima parte sarà occupata da Milly Carlucci per dare al pubblico tutte le spiegazioni del caso prima di dare il via alla gara che decreterà le coppie finaliste.