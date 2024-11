Ballando caos in studio, Bruganelli contro Lucarelli attacco durissimo: “Ti fai pagare per parlare di me”

Nella puntata di ieri sera a Ballando con le Stelle, c’è stato un duro scontro tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli: cosa è successo.

La puntata di stasera di Ballando con le stelle ha riservato non poche sorprese, tra cui l’esibizione di Sonia Bruganelli che, nonostante tre costole fratturate, ha deciso di salire sul palco per la gioia del pubblico e della giuria.

Tuttavia, oltre alla sua performance, ciò che ha catturato l’attenzione è stato il riacceso confronto con Selvaggia Lucarelli. La scintilla tra le due si è accesa quando Bruganelli ha accusato Lucarelli di parlare di lei nei suoi profili a pagamento. Questa accusa ha portato a uno scambio piuttosto acceso tra le due donne.

Ballando, scontro tra Bruganelli e Lucarelli

Nonostante l’infortunio, la determinazione di Sonia Bruganelli nel partecipare alla competizione è stata evidente. Prima della sua esibizione, in una clip commovente, ha espresso quanto fosse difficile per lei e per il suo partner affrontare questa sfida data la sua condizione fisica. Alberto Matano e Ivan Zazzaroni hanno elogiato il suo coraggio e la sua prestazione, sottolineando come sia riuscita a superarsi nonostante il dolore evidente. Fabio Canino si è detto curioso riguardo alla possibilità di danzare in tali condizioni fisiche, ricevendo da Sonia una risposta che sottolineava la sua forte determinazione.

Il momento più acceso della serata è stato sicuramente lo scambio verbale tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli. La concorrente ha attaccato la giudice: “Più di una volta hai parlato di me nei tuoi profili a pagamento”, riferendosi alle newsletter che Lucarelli ha pubblicato. A questo punto è intervenuto Fabio Canino: “Un giornalista è giusto che venga pagato”. La Lucarelli ha poi a sua vola attaccato una pesante frecciata, dopo aver chiesto alla Bruganelli se fosse sbagliato farsi pagare per il proprio lavoro: “[…] io non ho avuto fidanzati ricchi quindi mi sono dovuta mantenere”.

In se3guito si è parlato dell’infortunio della Bruganelli: “Emotivamente non è stato un piacere sia per me sia per Carlo. Mi fa male”, ha spiegato la concorrente che in settimana si è rotta una costola. Alberto Matano ha lodato l’ex opinionista del GF: “Trovo ammirevole che siate qui in pista”, ma per i giudici, in generale, l’esibizione della Bruganelli è stata la migliore dall’inizio del programma.