Bagnaia: “Fuorionda? Frasi fuori contesto, Ducati mi supporta e l’ho sempre detto”

(Adnkronos) – “È molto semplice. Mi conoscete molto bene, mi ascoltate ogni giorno quando corriamo. Credo che molte volte mi sia stato chiesto: ‘La squadra ti sta supportando?’. E io ho sempre detto di sì. La squadra sta facendo il massimo per aiutarmi. Detto questo, quello che è successo nell’ultima gara, a Misano, per me è stata una totale mancanza di rispetto, ma è andata così. Quel fuorionda è stato mostrato fuori dal suo contesto. Non stavamo parlando di qualcosa di completamente segreto o privato, perché ne stavamo parlando lì, in quel posto. Però è fuori contesto perché il video non è completo: stavamo parlando anche di un’altra cosa. Sicuramente l’ultima frase che ho detto non è stata corretta. Ma tutti attraversano momenti difficili, tutti hanno della frustrazione dentro e qualche volta si dicono le cose nel modo sbagliato”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, al microfono di Sky Sport, alla vigilia delle prove libere del Gp d’Austria al Red Bull Ring, in merito al fuorionda di Misano e in particolare a quel “Non me lo fanno fare”, rivolto alla Ducati che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni.

“Ieri abbiamo parlato con il team -spiega Bagnaia-. È normale che, per come è uscito in televisione, sembri una cosa terribile. Ma loro hanno anche le interviste del venerdì e della domenica. E quello che ho detto in entrambe le interviste è sempre che Ducati mi ha sostenuto. Quindi sanno come la penso. Sanno che non sono completamente impazzito. Ho chiesto scusa per le parole che ho utilizzato, ma so anche quanto sia importante il rapporto fra noi. Il nostro rapporto continua a essere buono e non c’è nulla di diverso rispetto al passato”.

Il pilota Ducati parla poi del momento complicato delle ultime settimane anche a causa dell’operazione al braccio che ha subito. “Adesso ho molta più forza nel braccio ed è chiaro che fosse la cosa giusta. L’unico problema è che c’è ancora un po’ di sindrome compartimentale e faccio molta fatica ad aggrapparmi alla moto. Ma devo solo aspettare, ogni corpo ha bisogno del suo tempo per recuperare, e in questo caso il mio ha bisogno di più tempo. A Misano però non sono stato condizionato nella guida”.

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