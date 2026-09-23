Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ayrton Senna, dopo 32 anni spunta un nuovo frammento della sua Williams

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – È rispuntato un pezzo della Williams in cui perse la vita Ayrton Senna. Un frammento della macchina che nel 1994 fu protagonista del tragico incidente di Imola è stato donato dall’ex commissario di Bologna Stefano Stefanini, che seguì l’inchiesta seguita alla tragedia, a Franco Nugnes, giornalista di Motorsport. 

L’ex commissario aveva potuto conservare per tutti questi anni uno dei detriti della Williams FW16 nel 2002, donatogli dal rappresentante della scuderia britannica in segno di rispetto e gratitudine dopo il termine delle indagini. Stefanini ottenne quindi un frammento della fiancata destra della vettura, che mostrava le lettere ‘h’ e ‘m’ dell’allora sponsor ‘Rothmans’, oltre ai segni dell’impatto. 

“È giusto che sia tu ad averlo”, avrebbe detto Stefanini a Nungnes come riportato da Motorsport, “è un modo per chiudere il cerchio del lavoro giornalistico che avevi condotto per arrivare alla verità sulla morte di Ayrton”. Il frammento è stato mostrato, per la prima volta, durante la decima edizione dell’Historic Minardi Day, in una sala interamente dedicata all’ex pilota brasiliano. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Triplice omicidio a Roma, l’autopsia sulle vittime: “Numerose lesioni da taglio, è stato un delitto efferato”

11 Luglio 2026

Fedez in prima fila dall’amica Donatella Versace

23 Febbraio 2024

Meteo Italia, brusco cambio: freddo e venti forti. Ma il Ponte del Primo Maggio è salvo

30 Aprile 2026

Argentina a punteggio pieno, Messi storico e 3-1 alla Giordania

28 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno